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Zeynep Merdan ile İçine Açan İnsan - Fikriyat Sohbetleri

Yayınlanma Tarihi: Aralık 27, 2024 15:05 Güncelleme Tarihi: Aralık 27, 2024 15:05

İnsan, kendi iç dünyasını keşfettikçe olgunlaşır, hayata ve olaylara bakışı derinleşir. Bu içsel gelişim sabırla birlikte çiçeklenir. Fikriyat Sohbetleri'nin bu bölümünde, konuğumuz Zeynep Merdan ile birlikte "içine açma" yolculuğunu, içsel dönüşümün gücünü; Muhit Kitap'tan çıkan eseri "İçine Açan İnsan" kapsamında konuştuk.

👉 "İçini açmak"la "içine açmak" arasında nasıl bir bağ var?
👉 Sabrı, "içine açıyor olmanın nişanesi" olarak görmek mümkün mü?
👉 Bir insan "içine açmak" cesaretini nasıl bulur?
👉 "Kendi faydasına dokunana iyi olmak" Zeynep Merdan lügatinde, nasıl bir yerde?

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