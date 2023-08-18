Şiir vadisinde bir öncü: Fatih Sultan Mehmet

Dünya tarihinin en vasıflı yöneticilerinden olan aynı zamanda devlet yönetiminde olduğu kadar şiir dünyasında da müstesna bir noktada duran Fatih Sultan Mehmet, samimi duygular ve benzersiz bir üslupla yazdığı şiirlerinde milleti ve hanedanı için bir medeniyet ufku çizer. Sultan II. Mehmet, her şair gibi Peygamber Efendimize (SAV) karşı duyduğu derin hürmet ve tazimi naat yazarak gösterir.

💠 Dünya tarihinin en parlak sayfalarından biri Osmanlı Devleti'ne aittir. Osmanlılar asırlar boyunca var oldukları topraklara adalet ve hoşgörü getirdiler.

💠 Adeta bir bahar esintisi, bir sabah yeli gibi cihanı mimari, kültür, sanat ve ilim yönünden nakış nakış işlediler. Devlet-i Aliyye'nin en dikkat ettiği hususlardan birisi de şehzadelerin aldığı eğitim ve onların içindeki yüksek sanatkar ruhtur.

💠 Osmanlı zihin dünyasının tebarüz eden ismi olan Fatih Sultan Mehmet Han, siyaset alanında olduğu kadar kültür, edebiyat ve ilim vadilerinde de öne çıkan bir şahsiyettir.

💠 İslami ve fenni ilim dallarında ciddi bir eğitim ve müktesebata sahip olan II. Mehmet aynı zamanda şiir vadisinde öncü bir atlıdır. Müstakil bir divana sahip olan padişah, samimi ve benzersiz bir üslupla şiirler kaleme alır.

💠 Aldığı ileri düzeyde eğitimler ve ilgilendiği entelektüel meseleler göz önüne alındığında Fatih Sultan Mehmet'in şiir dili ve poetikası çağının ötesindedir.

💠 Şiirlerinde samimi bir dil kullanan Sultan II. Mehmet, dönemin şairlerini de yakinen takip ederek Osmanlı Devleti'nde entelektüel meclisler oluşmasına ön ayak olur.

💠 Nihayetinde Sultan Fatih de Resulullah'a (SAV) meftun bir şahsiyete sahiptir. Her Müslüman şair gibi o da Allah Resulü'nü (SAV) yüceltmek için şiirler kaleme alır.

💠 İşte o şiir:

Yüzün mehîd ü ser-i zülfün şeb-i Esrâ

Gamzen yed-i Mûsâ leb-i la'lün dem-i Îsâ

Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ sana virüpdür

Mânî-i cihân yazmadı tasvîrine hem tâ

Alnun kamerine yüzün ayına müşâbih

Bunca göz ile görmedi bu çarh-ı mu'allâ

Şol câm ki nûş eylemişem bezm-i gamünde

Bir sâde habâbıdır anun künbed-i hadrâ

Avnî seni medheyledi çün tarz-ı gazelde

Matla didi yüzüne vü agzuna muammâ

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Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak