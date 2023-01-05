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Salgına neden olan kitap: Genç Werther'in Acıları

Yayınlanma Tarihi: 05.01.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:32

Şaheser niteliğinde eserler hiç kuşkusuz okuyucuları derinden etkiler. Bazılarının etkisi o kadar büyüktür ki infial hatta bir “salgın”a neden olur. Goethe’nin Genç Werther’in Acıları romanından bahsediyoruz.

Editör: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Serkan Hervenik

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