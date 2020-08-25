Şairlerin kendi sesinden eşsiz dizeler

Çok sevdiğimiz dizelerin sahipleri kimi zaman sesleriyle kelimelere hayat verdi… Necip Fazıl, Cemal Süreya, Orhan Veli, İsmet Özel gibi pek çok şair yalnızca edebiyatımıza eşsiz şiirler kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda kendi sesleriyle de şaheserlerini seslendirdi. “Kaldırımlar”, “Anlatamıyorum”, “Ben Sana Mecburum”, “Münaacat” bu şiirlerden yalnızca birkaçı… İşte şairlerin kendi sesinden şiirler…