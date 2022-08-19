Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni

Cemil Meriç görme yetisini nasıl kaybetti?
“Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lâzım, hiç değilse....
Oğuz Atay denince akla ilk gelen kitaplardan biri Tutunamayanlar’dır. TRT Roman Ödülü’nü de kazanan bu eser, başlangıçta yazara kendini sorgulatacak kadar az ilgi gördü ve olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Ancak Atay’ın vefatından sonra eser epey ünlendi. Modern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri haline geldi. Tutunamayanlar’ın basım süreci oldukça zorlu geçmiş, her ilkin zorluğunu Oğuz Atay da yaşamıştı. Evet, Eski Defterleri açıyoruz.
Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera: Ahmed Helal, Serkan Hervenik
Kurgu: Mert Akkuş
💠💠💠
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lâzım, hiç değilse....
Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"ye kavuştu....
Fikriyat yazarlarından Prof. Dr. İsmail Güleç her hafta Vav Tv'de farklı konukların yer aldığı...
6 kelimeniz olsaydı nasıl bir öykü yazacağınızı hiç düşündünüz mü? Ünlü yazar Ernest Hemingway,...
Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Sait Faik, Oğuz Atay gibi edebiyatçılarımız da bir dönem okul sıralarında...
Sadettin Ökten ve Kemal Sayar’ın şiirin kanatlarına tutunarak gerçekleştirdikleri uzun soluklu,...