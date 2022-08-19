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Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni

Yayınlanma Tarihi: 19.08.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 12:31

Oğuz Atay denince akla ilk gelen kitaplardan biri Tutunamayanlar’dır. TRT Roman Ödülü’nü de kazanan bu eser, başlangıçta yazara kendini sorgulatacak kadar az ilgi gördü ve olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Ancak Atay’ın vefatından sonra eser epey ünlendi. Modern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri haline geldi. Tutunamayanlar’ın basım süreci oldukça zorlu geçmiş, her ilkin zorluğunu Oğuz Atay da yaşamıştı. Evet, Eski Defterleri açıyoruz.

Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera: Ahmed Helal, Serkan Hervenik
Kurgu: Mert Akkuş

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