Koyun Baba menakıbı - Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Fikriyat yazarlarından Prof. Dr. İsmail Güleç her hafta Vav Tv'de farklı konukların yer aldığı "Mürekkep Damlaları" programıyla edebiyatımızın güzelliklerini dile getiriyor. Dolu dolu geçen programın bu haftaki konuğu Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşğın idi. Menakıbnameler üzerine detaylıca konuşulan programda Prof. Dr. İsmail Güleç; "edebiyatımızda da menkıbe edebi bir metin midir değil midir sorusunu hala tartışırız. Bu başlı başına ciddi bir konudur. Menakıbı dile getiren müellif bir takım söz sanatlarıyla metni süslenişse konuşma dilinden bir üst dile çıktıysa biz bu metni edebi eser olarak kabul ediyoruz." diyerek konuya temas etti.

Fetihlerle beraber İslamiyet, bilinen tüm kıtalara yayılarak büyük bir coğrafyada egemen olmuştur. Bu egemenlik ile beraber kitleler İslam dinini benimsemişler. Bu etkileşim neticesinde milletlerin kültürü İslam ile harmanlanmıştır. Milletimiz de dervişlerin vaaz ve nasihatleri ile hızla İslamiyet'i benimsemiş, kendilerine bu güzelliği getirenlere de minnettar kalmıştır. Halk arasında kendilerini İslam'a ısındıran gönül erlerine karşı olan tazim ve sevgi Menakıbname adı altında yeni bir türün oluşmasına vesile olmuştur.

Türk kültüründe menakıbnameler hakkındaki dosyamızı okumak için tıklayın.

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