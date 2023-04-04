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Kökçe: Türk lehçelerinde Sahurun karşılığı

Yayınlanma Tarihi: 04.04.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 12:11

Ramazan ayı, Müslümanlara bağışlanmaları için sunulan fırsatlardan biridir. Rahmetin oluk oluk yağdığı bu zamanı oruç ile idrak etmek, iman etmiş kimselerin yapacağı en güzel ibadettir. Orucun başladığı sahur vakti ise en kıymetli zamanlardandır. Peki, sahurun Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen gibi Türk lehçelerindeki karşılıkları neler?

🔸 Azerbaycan Türkçesi: Obaşdanlıg

Balalar gecə, obaşdanlıg üçün ayaqa oyandı.

Çocuklar gece, sahur için uyandı.

🔸 Türkmen Türkçesi: Agyz beklenyan

Oraza ayyında Aşgabat şahari üçin agyz beklenyan wagtlary.

Ramazan ayında Aşkabat şehri için sahur vakitleri.

🔸 Kazak Türkçesi: Avız bekitüv

Bul sağatni awız bekitüw ötken kerek.

Bu saati sahur ile geçirmek gerek.

🔸 Kırgız Türkçesi: Ooz bekitüü

Alla taalanın ırazıçılıgı üçün ooz bekitüü oygonuum.

Allah Teala'nın (CC) rızası için sahura uyandım.

🔸 Özbek Türkçesi: Sähärgi àvkat

Ramazon oyining ro'zasini tong otganida avval sähärgi àvkat qıldim.

Ramazan ayının orucunu güneşin doğuşundan önce sahuru yaptım.

🔸 Uygur Türkçesi: Sohur/ Sahir

Uyghur balilarnin sohur nahxisi.

Uygur çocukların sahur şarkısı.

🔸 Karaçay-Malkar Türkçesi: Saraş

Sizge saraş da tuzdam bar.

Size sahur için yemek var.

🔸 Kazan Tatar Türkçesi: Sähär aşı

Bu tön sahar aşınga çiborek bar.

Bu gece sahurda çiğ börek var.

🔸 Başkurt Türkçesi: Sähär aşı

🔸 Kırım Türkçesi: Sarasın

Bo keşe sarasın barmı?

Bu gece sahur var mı?

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