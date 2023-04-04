Kökçe: Türk lehçelerinde Sahurun karşılığı

Kökçe: Türk lehçelerinde Ramazan'ın karşılığı
Müslümanlar için kurtuluş ayı olan Ramazan, İslam ülkelerince her sene büyük bir heyecan ile...
Ramazan ayı, Müslümanlara bağışlanmaları için sunulan fırsatlardan biridir. Rahmetin oluk oluk yağdığı bu zamanı oruç ile idrak etmek, iman etmiş kimselerin yapacağı en güzel ibadettir. Orucun başladığı sahur vakti ise en kıymetli zamanlardandır. Peki, sahurun Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen gibi Türk lehçelerindeki karşılıkları neler?
🔸 Azerbaycan Türkçesi: Obaşdanlıg
Balalar gecə, obaşdanlıg üçün ayaqa oyandı.
Çocuklar gece, sahur için uyandı.
🔸 Türkmen Türkçesi: Agyz beklenyan
Oraza ayyında Aşgabat şahari üçin agyz beklenyan wagtlary.
Ramazan ayında Aşkabat şehri için sahur vakitleri.
🔸 Kazak Türkçesi: Avız bekitüv
Bul sağatni awız bekitüw ötken kerek.
Bu saati sahur ile geçirmek gerek.
🔸 Kırgız Türkçesi: Ooz bekitüü
Alla taalanın ırazıçılıgı üçün ooz bekitüü oygonuum.
Allah Teala'nın (CC) rızası için sahura uyandım.
🔸 Özbek Türkçesi: Sähärgi àvkat
Ramazon oyining ro'zasini tong otganida avval sähärgi àvkat qıldim.
Ramazan ayının orucunu güneşin doğuşundan önce sahuru yaptım.
🔸 Uygur Türkçesi: Sohur/ Sahir
Uyghur balilarnin sohur nahxisi.
Uygur çocukların sahur şarkısı.
🔸 Karaçay-Malkar Türkçesi: Saraş
Sizge saraş da tuzdam bar.
Size sahur için yemek var.
🔸 Kazan Tatar Türkçesi: Sähär aşı
Bu tön sahar aşınga çiborek bar.
Bu gece sahurda çiğ börek var.
🔸 Başkurt Türkçesi: Sähär aşı
🔸 Kırım Türkçesi: Sarasın
Bo keşe sarasın barmı?
Bu gece sahur var mı?
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