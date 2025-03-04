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Kökçe: Türk lehçelerinde Ramazan kelimesi

Yayınlanma Tarihi: Mart 04, 2025 10:10 Güncelleme Tarihi: Mart 04, 2025 10:14

Müslümanlar için kurtuluş ayı olan Ramazan, İslam ülkelerince her sene büyük bir heyecan ile beklenir ve idrak edilir. Arapça kökenli olan "Ramazan" kelimesi ise farklı ülkelerde değişik şekillerde anılmaktadır. Peki, Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek Türkçesi gibi Türk lehçelerinde "Ramazan"ın karşılığı nedir?

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Xoş gəldin Ramazan!

Hoş geldin Ramazan.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Hoş geldin Remezan!

Hoş geldin Ramazan.

KIRIM TÜRKÇESİ

Hoş keldin Oraza!

Hoş geldin Ramazan.

KAZAN TATAR TÜRKÇESİ

Xoş kelding Uraza!

Hoş geldin Ramazan.

BAŞKURT TÜRKÇESİ

Xuş kilahing Oraza!

Hoş geldin Ramazan.

KAZAK TÜRKÇESİ

Qoş kelding Oraza!

Hoş geldin Ramazan.

KIRGIZ TÜRKÇESİ

Koş kelding Orozo!

Hoş geldin Ramazan.

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ

Hoşkeldin Oraza!

Hoş geldin Ramazan.

ÖZBEK TÜRKÇESİ

Xush kelding Ramazon!

Hoş geldin Ramazan.

UYGUR TÜRKÇESİ

Hush kelding Roza Eyi!

Hoş geldin Ramazan.

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