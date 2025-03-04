Kökçe: Türk lehçelerinde Ramazan kelimesi

Müslümanlar için kurtuluş ayı olan Ramazan, İslam ülkelerince her sene büyük bir heyecan ile beklenir ve idrak edilir. Arapça kökenli olan "Ramazan" kelimesi ise farklı ülkelerde değişik şekillerde anılmaktadır. Peki, Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek Türkçesi gibi Türk lehçelerinde "Ramazan"ın karşılığı nedir?

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

➡ Xoş gəldin Ramazan!

➡ Hoş geldin Ramazan.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

➡ Hoş geldin Remezan!

➡ Hoş geldin Ramazan.

KIRIM TÜRKÇESİ

➡ Hoş keldin Oraza!

➡ Hoş geldin Ramazan.

KAZAN TATAR TÜRKÇESİ

➡ Xoş kelding Uraza!

➡ Hoş geldin Ramazan.

BAŞKURT TÜRKÇESİ

➡ Xuş kilahing Oraza!

➡ Hoş geldin Ramazan.

KAZAK TÜRKÇESİ

➡ Qoş kelding Oraza!

➡ Hoş geldin Ramazan.

KIRGIZ TÜRKÇESİ

➡ Koş kelding Orozo!

➡ Hoş geldin Ramazan.

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ

➡Hoşkeldin Oraza!

➡ Hoş geldin Ramazan.

ÖZBEK TÜRKÇESİ

➡ Xush kelding Ramazon!

➡ Hoş geldin Ramazan.

UYGUR TÜRKÇESİ

➡ Hush kelding Roza Eyi!

➡ Hoş geldin Ramazan.