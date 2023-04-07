Kökçe: Türk lehçelerinde iftarın karşılığı

Rahmet ve bereket ayı Ramazan; farklı devlet, millet ve toplulukların hayatına birbirinden kıymetli, manalı kelimeler kazandırmıştır. Türklerin yaşadığı kadim topraklarda da büyük bir coşkuyla idrak edilen Ramazan ayı ile bütünleşen iftar sözcüğü bunlardan sadece biridir. İşte, Türklerin diyarında bu güzide kelimenin karşılıkları...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

➡ İlahi, sƏnden ötrü oruç tutdum, sƏnin verdiyin ruzi ilƏ iftar açdım vƏ sƏnƏ tƏvƏkkül etdim. Bağışlayan ve mehriban Allahın adı ilƏ. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mƏnim günahlarımı bağışla!

➡ İlahi senin için oruç tuttum, senin verdiğin rızık ile iftar açtım ve sana tevekkül ettim. Bağışlayan ve merhamet sahibi Allah'ın adı ile. Ey sınırsız bağışlayan, benim günahlarımı bağışla.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

➡ Oraza ayyında Aşgabat şahari üçin agyz açylyan wagtlary.

➡ Ramazan ayında Aşkabat şehri için iftar vakitleri.

ÖZBEK TÜRKÇESİ

➡ Ey Alloh, ushbu ro'zamni Sen uchun tutdim va Senga iymon keltirdim va Senga tavakkal qildim va bergan rizqing bilan iftor qildim.

➡ Ey Allah'ım (CC), bu orucu Senin için tuttum ve Sana iman ettim ve Sana tevekkel kıldım ve verdiğin rızıklar ile iftarımı açtım.

UYGUR TÜRKÇESİ

➡ Kimki roza tutgiçga iptarlık berse roza tutguçinin eçridin hiç nerse kimeymestin iptar berguçine roza tutguçinnine ohşay içre birilidu.

➡ Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir.

KIRGIZ TÜRKÇESİ

➡ Alla taalam özüñ bergen ırıskı menen ooz açuudamın.

➡ Allah'ım (CC) bana verdiğin rızık ile iftarımı açıyorum.

KAZAK TÜRKÇESİ

➡ Allah'ım, sen üşin oraza tuttım. Sağan iman keltirdim. Sağan tƏvekel ettim.

➡ Allah'ım (CC) , senin için oruç tuttum. Sana inandım sana tevekkül ettim.

BAŞKURT TÜRKÇESİ

İftar- Avız asıv

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ

İftar- Avuz açu

KAZAN TATAR TÜRKÇESİ

➡ Kem möemin hƏm möeminneler öçen doğa kıla, Allah aña hƏr möemin hƏm möemine öçen savabın birƏ.

➡ Kim bütün müminlerin affedilmesi için dua ederse, Allah Teala (CC) ona her bir mü'min için bir hasene yazar.

KIRIM TÜRKÇESİ

➡ Allah rızası içun bugünki künnin' orazasına niet ettim.

➡ Allah (CC) rızası için bugünün orucuna niyet ettim.

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