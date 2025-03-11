Kökçe: Türk lehçelerinde İftar kelimesi
Müslümanlar için kurtuluş ayı olan İftar, kelimesi Türk lehçelerinde farklı isimler ile karşılık buluyor.
➡ Azerbaycan Türkçesi'nde iftar, yine iftar şeklinde kullanılmakta.
➡ Türkmen Türkçesi'nde iftar sözcüğü, ağzaçar ile karşılık buluyor.
➡ Kazak Türkçesi'nde iftar sözcüğü awız aşw ile ile karşılık buluyor.
➡ Kırgız Türkçesi'nde de iftar sözcüğü ooz açuu kelimesi ile karşılık bulmakta.
➡ Özbek Türkçesi'nde iftar kelimesini, o'giz ochish karşılıyor.
➡ Uygur Türkçesi'nde ise iftar kelimesini iptar karşılamakta.
➡ Karaçay-Malkar Türkçesi'nde iftar kelimesi avuz açu ile karşılık bulmakta.
➡ Kazan Tatar Türkçesi'nde iftar sözcüğü awız açu ile karşılanıyor.
➡ Kırım Tatar Türkçesi'nde iftar kelimesi yine iftar sözcüğü ile karşılanır.
➡ Başkurt Türkçesi'nde iftar kelimesi avız asıv sözcüğü ile karşılık buluyor.
Editör: Sümeyye Tektaş
Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA