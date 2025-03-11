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Kökçe: Türk lehçelerinde İftar kelimesi

Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 08:27 Güncelleme Tarihi: Mart 11, 2025 09:19

Müslümanlar için kurtuluş ayı olan İftar, kelimesi Türk lehçelerinde farklı isimler ile karşılık buluyor.

➡ Azerbaycan Türkçesi'nde iftar, yine iftar şeklinde kullanılmakta.

➡ Türkmen Türkçesi'nde iftar sözcüğü, ağzaçar ile karşılık buluyor.

➡ Kazak Türkçesi'nde iftar sözcüğü awız aşw ile ile karşılık buluyor.

➡ Kırgız Türkçesi'nde de iftar sözcüğü ooz açuu kelimesi ile karşılık bulmakta.

➡ Özbek Türkçesi'nde iftar kelimesini, o'giz ochish karşılıyor.

➡ Uygur Türkçesi'nde ise iftar kelimesini iptar karşılamakta.

➡ Karaçay-Malkar Türkçesi'nde iftar kelimesi avuz açu ile karşılık bulmakta.

➡ Kazan Tatar Türkçesi'nde iftar sözcüğü awız açu ile karşılanıyor.

➡ Kırım Tatar Türkçesi'nde iftar kelimesi yine iftar sözcüğü ile karşılanır.

➡ Başkurt Türkçesi'nde iftar kelimesi avız asıv sözcüğü ile karşılık buluyor.

Editör: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

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