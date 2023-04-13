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Kökçe: Türk lehçelerinde arifenin karşılığı

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 17:30

Ramazan ayı, Müslümanlara bağışlanmaları için sunulan fırsatlardan biridir. Rahmetin oluk oluk yağdığı bu zamanı oruç ile idrak etmek, iman etmiş kimselerin yapacağı en güzel ibadettir. Bu maneviyat yüklü ayın son günü ise arifedir. İşte bu kelimenin Türk lehçelerindeki karşılıkları...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ - ƏRƏFƏ

Ərəfə günü tutulan orucun keçən ilin və gələcək ilin günahlarına kəffarə olacağına Allahın rəhmətindən ümidim var.

Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek günahlara kefaret olacağına Allah'ın (CC) rahmetinden ümidim var.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ- ÖNÜSIR

Türkmen halkyny öñüsīr garaşýar.

Türkmen halkı arife gününü bekliyor.

KAZAK TÜRKÇESİ - BAYRAM ALDI

Bastama aldı, Roza ayttan burın.

Arife günü Ramazan Bayramı'ndan önce.

KIRGIZ TÜRKÇESİ - ARAPA

Kırgız elgi üçün arapa kuni köp maanilüü.

Kırgız halkı için arife günü çok mühim.

ÖZBEK TÜRKÇESİ - ARAFA

Kimki arafa kuni ro'za tutsa 1000 kun ro'za tutgan bilan barobardir.

Kim arife günü oruç tutarsa 1000 gün tutmuş gibi olur.

UYGUR TÜRKÇESİ - HARPA

Héyit künining aldinqi küni harpa yaki erefat küni dep atilidighanliqini hemmimiz bilimiz.

Bayram gününden önceki günü, arife veya Arafat günü diye adlandırdığımızı hepimizi biliyoruz.

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ - BAYRAMNI

Bayramnı beş kün bar.

Arifeye beş gün var.

KAZAN TATAR TÜRKÇESİ - BAYRAM ALDINNA

Bäyräm aldınna Kul Şarif maçetge barımız.

Arife günü Kul Şerif Camii'ye gideriz.

KIRIM TÜRKÇESİ - BAYRAM ALDI

Bugun Müslümanlarnın bayram aldı kuni.

Bugün Müslümanların arife günü.

BAŞKURT TÜRKÇESİ - BAYRAM ALDINI

Bögön Başkurt xalkının bayram aldın küni.

Bugün Başkurt halkının arife günü.

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