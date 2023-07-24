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KÖKÇE I Yürük mü Yörük mü?

Yayınlanma Tarihi: 24.07.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:42

Türk Dil Kurumu, Türkçe sözlüğün 12. Basımında bazı kelimeleri değiştirdi. Peki, bunlardan biri olan “yörük” kelimesi sizce ne anlama geliyor?

🔸 Türk Dil Kurumu, Türkçe sözlüğün 12. Basımında bazı kelimeleri değiştirdi. Peki, bunlardan biri olan "yörük" kelimesi sizce ne anlama geliyor?
Yörük, öz Türkçe bir kelime olup "yürümek ve gezmek" manalarına gelir.

🔸Fakat daha çok "Yürüyen Türk" anlamında kullanılır. Mersin, Aydın, Antalya gibi illerimizde "yapık, görük ve gezik" gibi ifadeler ile karşımıza çıkar.

🔸 Peki, bu sözcüğün tarihi ne? Türklerin hep var olan Anadolu'yu yurt edinme faaliyeti, Osmanlı döneminde daha sistematik bir hal alır.
Anadolu topraklarına bilhassa Ege ve Akdeniz bölgelerine yerleştirilen Yörükler, uzun yıllar bu topraklarda göçebe bir hayat sürer. Böylece bu ifade de günümüze kadar ulaşmış olur.

🔸 Bir sonraki kelimemiz hangisi olsun? Yorumlara eklemeyi unutmayın.

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