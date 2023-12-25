KÖKÇE I Öz Türkçe bir kelime: Esen

Öz Türkçenin izini takip ettiğimiz serimiz Kökçe'de, günlük hayatımızda aşina olduğumuz kelimeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sıradaki sözcüğümüz esen. Peki, bu kelime ne anlama geliyor?

🔹 Kökçe serimizde, öz Türkçe'nin izini sürmeye devam ediyoruz. Peki, sıradaki kelimemiz ne? Söyleniş bakımından kulağa oldukça hoş gelen "esen" sözcüğü.

🔹 Kelimeye ilk, Uygurca kaleme alınan "İyi Prens Kötü Prens" öyküsünde rastlıyoruz. Bu sözcük eserde, "sağlık, iyilik, güç" anlamlarında kullanılmış. Esen kelimesini, Türk lehçelerinin genelinde birkaç harf değişimine uğramış şekilde görmek mümkün.

🔹 Sibirya Türk lehçelerinin üyelerinden olan Hakas ve Altay Türkçelerinde ise "merhaba" manasına gelen 'izen' ifadesi ile karşılaşıyoruz. Günümüzde ise vedalaşma kalıbı olarak görevini sürdürmekte…

🔹 Yusuf Has Hacib'in, Kutadgu Bilig'teki bir örneği ile bitirelim.

Esen barmu erki öz inçlikin/ negü teg yüder erki ödlek yükin

"Vücudun sağ ve sıhhatte midir; devran yükünü acaba nasıl yükleniyor."

Sunucu/Editör:

Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Ayşenur ASLAN

Kamera: Serkan Hervenik

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