Arama

Menu

KÖKÇE I Anadolu'da özlemin tezahürü: Göresidim

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:35

Öz Türkçenin izini takip ettiğimiz serimiz Kökçe'de, günlük hayatımızda aşina olduğumuz kelimeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Anadolu'nun en özel kelimesi ve özledim demenin en nahif hali, "göresidim" sizler için anlattık...

💠 Gelin sizi, Anadolu'ya doğru bir yolculuğa çıkarayım. Bereketli topraklarımızdan bir kelimeyle buluşturmak için. Aynı zaman da öz Türkçe. Göresidim. Yani "göresim geldi"

💠 Anadolu efradının en ince sözcüğü. Özledim demenin en nahif hali. İşte bu anlamlı kelime, günümüzde halen Anadolu'da kullanılmakta…

💠 Aşık Mahzuni'nin sözleriyle bu kısa yolculuğumuzu sonlandıralım…

Vay göresim geldi Berçenek seni

Dumanlı dumanlı oy bizim eller

Aktı gözüm yaşı oldu bir çanak

Dumanlı dumanlı oy bizim eller

Sunucu/Editör:

Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Ayşenur ASLAN

Kamera: Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Nureddin Zengi’nin rüyası

Nureddin Zengi'nin rüyası

İslam tarihinin en mümtaz hükümdarlarından olan Nureddin Mahmud Zengi, Evliya Çelebi'nin rivayetiyle...

  • Temmuz 19, 2023
DAHA FAZLA
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN