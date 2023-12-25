KÖKÇE I Anadolu'da özlemin tezahürü: Göresidim

KÖKÇE I Öz Türkçe bir kelime: Esen
Öz Türkçenin izini takip ettiğimiz serimiz Kökçe'de, günlük hayatımızda aşina olduğumuz kelimeleri...
Öz Türkçenin izini takip ettiğimiz serimiz Kökçe'de, günlük hayatımızda aşina olduğumuz kelimeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Anadolu'nun en özel kelimesi ve özledim demenin en nahif hali, "göresidim" sizler için anlattık...
💠 Gelin sizi, Anadolu'ya doğru bir yolculuğa çıkarayım. Bereketli topraklarımızdan bir kelimeyle buluşturmak için. Aynı zaman da öz Türkçe. Göresidim. Yani "göresim geldi"
💠 Anadolu efradının en ince sözcüğü. Özledim demenin en nahif hali. İşte bu anlamlı kelime, günümüzde halen Anadolu'da kullanılmakta…
💠 Aşık Mahzuni'nin sözleriyle bu kısa yolculuğumuzu sonlandıralım…
Vay göresim geldi Berçenek seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Aktı gözüm yaşı oldu bir çanak
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Sunucu/Editör:
Sümeyye GEDİZLİ
Kurgu: Ayşenur ASLAN
Kamera: Serkan Hervenik
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Öz Türkçenin izini takip ettiğimiz serimiz Kökçe'de, günlük hayatımızda aşina olduğumuz kelimeleri...
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