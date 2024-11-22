İsmet Özel'in Başyapıtı: Üç Mesele I Kitap Dedektifi

Bazı eserler telif tarihlerinden ne kadar geçerse geçsin gönüp dönüp tekrar okunurlar. Konular ve zaman önünde güncelliğini koruyan, bu yönüyle klasik olarak adlandırılan kitaplardan birisi de şair İsmet Özel'in başyapıtı olarak kabul edilen ve kuşaklardır okunan Üç Mesele. Fikriyat olarak her bölümünde kitapların merkeze alınacağı yeni programımız "Kitap Dedektifi"nin ilk bölümünde İsmet Özel'in Üç Mesele eserini pek çok yönden inceleme gayreti içerisinde olduk.

◾ Yayın tarihi 1978 olan Üç Mesele, İsmet Özel'in uzun yıllardır düşünce sahasında emek verdiği bir eseri. Üç uzun temel yazı ve bazı gazete yazılarından meydana gelen Üç Mesele, 47 yıldır Türkiye'de en çok okunan ve en çok tartışılan fikir kitaplarından birisi.

◾ Teknik, Medeniyet ve Yabancılaşma olarak üç ayak üzerine oturan eser, Müslümanca yaşamak ve Müslümanca düşünmek üzerine ciddi denemelerden oluşuyor. İsmet Özel'in hala çok fazla anlaşıldığını düşünmediği Üç Mesele, okundukça okuyucusunun zihninde açtığı farklı kapılarla tanınıyor.

Editörler:

Özge Özkul

Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Serkan Hervenik

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