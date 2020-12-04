Eğitim tarihimizde iz bırakan hocalar
Dünyanın en kadim mesleklerinden biridir öğretmenlik. Öğretmenlerimiz hayatımızın her anında...
Dünyanın en kadim mesleklerinden biridir öğretmenlik. Öğretmenlerimiz hayatımızın her anında bizleri biçimlendirir. Aradan yıllar geçse de onların sesleri kulaklarımızdan silinmez. Bazı öğretmenler var ki hem tahtanın önünde anlattıklarıyla hem de yazdıklarıyla hayatlarımıza dokundu. İşte eğitim tarihimizde iz bırakan dört hocamız…
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Dünyanın en kadim mesleklerinden biridir öğretmenlik. Öğretmenlerimiz hayatımızın her anında...
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