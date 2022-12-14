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Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris

Yayınlanma Tarihi: 14.12.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 17:03

Güzelliği ve cesaretiyle tanınan Tomris, milattan önce 6. yüzyılda yaşamış ilk Türk kadın hükümdardır. İsmi 'demir' anlamına gelen Tomris Hatun, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan bir Saka kraliçesi ve Türk hükümdar Alp Er Tunga'nın torunudur. Eşinin ölmesinden sonra Sakaların kadın hükümdarı olarak geniş bir coğrafyada hüküm sürer.

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