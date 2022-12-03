Türk sinemasının koca çınarı: Ömer Akad

Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri
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Ömer Lütfi Akad, 1948 yılında Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan 'Vurun Kahpeye' adlı yapımda ilk kez tek başına yönetmen koltuğuna oturdu.
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İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli...
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