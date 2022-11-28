Tatarların ilk kadın hükümdarı: Süyümbike

Dünyanın en çirkin kadını: Mary Ann Bevan
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20 Aralık 1874 yılında dünyaya geldi Mary Ann Webster… Eğitimini tamamladıktan sonra hemşire...
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