Sanatın önemli hamilerinden Hüseyin Baykara

Herat'ı ilim ve sanat merkezi haline getiren Hüseyin Baykara, cesur ve başarılı bir hükümdar olarak tam 37 yıl Horasan ve civarına hakim olur. Girdiği pek çok mücadele, onun hükümdar olması yolunda önemli başarılara imza atmasını sağlar. İşte Timur hanedanlığının son hamisinin hayatı...

🔹 Tarih sahnesi, Timur İmparatorluğu'nun son büyük hükümdarını 1438'te Herat'ta karşılar. Bu isim Hüseyin Baykara'dır.

🔹7 yaşında babasının vefatı onu zorlu bir hayatın beklediğini gösterir ki öyle de olur. Girdiği pek çok mücadele, onun hükümdar olması yolunda önemli başarılara imza atmasını sağlar.

🔹Cesur bir savaşçı olan Hüseyin, Horasan ve civarında 37 yıl parlak, sanat ve ilim dolu bir saltanat sürer.Yaşadığı dönem boyunca sanata ve sanatçıya değer veren Baykara; şairler, ressam ve tarihçilerinde aralarında bulunduğu pek çok ilim adamını himaye eder.

🔹Zaman ile Herat'ı bir kültür ve sanat merkezi haline getirir. Onun himaye ettiği âlimlerin başında çocukluk arkadaşı, Ali Şîr Nevâî gelmektedir. Baykara ile Nevâî, kendi isimleri ile anılan bir dönemi dahi açarlar.

🔹Sultan Baykara, genellikle öğleye kadar devlet işleriyle meşgul olup öğleden sonra sarayındaki ilim adamlarıyla sohbetler düzenler. Bu ortama "Baykara Meclisi" adı verilir.

🔹Hüseynî mahlasıyla Çağatayca ve Farsça şiirler kaleme alır ve bunun yanında farklı alanlarda eserler verir.1506 yılında, Şeybânî Han'a karşı sefere çıktığı esnada Herat yolunda vefat eder.

🔹Baykara, tarihte sanat ve sanatçıya en çok değer veren hükümdarlardan biri olarak anılır.

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