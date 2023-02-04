12 Uygur Makamının Kaşifi: Amannisa Han

On altıncı yüzyılda yaşayan musikişinas ve yetenekli kadın şairi Amannisa Han, Seyid Han'ın tahta çıkışından 12 yıl sonra dünyaya gelir. Elverişli koşullar altında büyüyen Amannisa Han, iyi bir eğitim görme imkanı bulur. O dönem bir kızın şiir, müzik ve hattatlıkta Yarkent şehrinden oldukça uzakta Taklamakan Çölü'nde yetişmesi imkânsız bir durumdur.

◾ Amannisa Han'ın, Abdürreşit Han tahta çıktıktan sonra bazı sebeplerden dolayı ailesiyle birlikte, şehirden uzakta ve Taklamakan Çölü'ne yakın eski "Karasu" ilçesinin "Şah Tata" köyünde yaşadığı bilinir.

◾ O dönemde az bulunan kâğıt, mürekkep ve kalem gibi medeniyet aletleri ve tambur gibi çalgı aletleri, ancak kimi bilim adamları ve ekonomik durumları iyi olan kişiler tarafından kullanılır.

◾ Amannisa Han, sarayda 20 yıl kalmış, bu süre içinde Abdürreşit Han'ın desteğiyle Uygur makamlarının güftelerini de düzenleyerek kendi imkanlarıyla "12 makamı" duyurmuştur.

◾ Uygur Türklerinin manevi mirası olan makamları şu şekilde; rak, çebbayat, müşavirek, çarıgah, pencigah, özhal, acem, uşşak, bayat, neva, segah, ırak olarak sıralamak mümkündür.

💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr