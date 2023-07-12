Yirminci yüzyıl Kazak edebiyatına zirveyi yaşatan Mağcan Cumabayev, Türkistan bölgesinde Türklerin sesi olur. Alaş Orda Hareketi ile başta kendi milleti olan Kazaklar ile Kırgız, Tatar, Özbek ve daha nice bastırılmış, işgale uğramış Türk devletlerinin en büyük savunucusu olur. Anadolu'daki Türkleri dahi unutmayan usta şair, "Uzaktaki Kardeşime" şiiri ile gönüllerde taht kurar.

21. yüzyıl Türkistan'ında halkın sesi olmuş bir ismi anlatacağım size. Bu, Türklerin en büyük savunucularından Mağcan Cumabayoğlu.

🔸 1893'te Kazakistan'da dünyaya gelir. Bu topraklarda tam 45 yıllık bir yaşam sürer. Milleti için kalemi ile büyük mücadeleler verir. İlk eğitimini ailesinin yanında, yükseköğrenimini ise Ufa'daki meşhur Galiye Medresesi'nde alır.

🔸 Yazım hayatına ise gözbebeğim dediği "Çolpan" adlı kitabıyla başlar. Cumabayoğlu'nun en büyük hedefi, Türkleri tek çatı altında toplamak ve vatan topraklarını düşmanlardan korumaktır. Aynı fikirdeki arkadaşları ile Alaş Orda Hareketini kurar.

🔸 Fakat hükümete ters düşen görüşleri onun sonunu hazırlayacaktır. Rus rejimini eleştiren Kazak milli şaire, suçlu olduğu iddia edilerek ceza alması için bir kampanya başlatılır.O dönemler öğretmenlik mesleğini de icra etmekte olan Cumabayoğlu'na, Sovyet karşıtı bir örgüte üye olma suçu atılır ve sürgün edilir.

🔸 Usta kalemin çektikleri elbette bununla sınırlı kalmayacaktır.Stalin, Mağcan'ı büyük bir tehdit olarak görmekte ve ortadan kaldırmak istemektedir. Diğer Türk aydınlarının başına gelen onun da kaderi olur.

Kazak edebiyatının önemli şahsiyeti, 1938 yılında kurşuna dizilerek şehit edilir. Ondan geriyeysen zihinlerden silinmeyecek şu mısraları kalır.

ALISTAĞI BAVRIMA

Bavırım! Sen o jakta, men bu jakta,

Qayğıdan qan jutamız, bizdiñ atqa

Layıq ba qul bop turuv; kel keteyik

Altayğa, Ata miras altın takka.

UZAKTAKİ KARDEŞİME

Kardeşim! Sen o yanda, ben bu yanda,

Kaygıdan kan yutuyoruz, bizim adımıza

Layık mı kul olup durmak, gel gidelim

Altay'a, ata mirası Altın tahta

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