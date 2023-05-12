Uygurların cesur hatunu: Dilşad

Türk tarihinde pek çok kahraman bulunur. Bunlardan birisi de halkı uğruna nice fedakarlıkları göze alan Dilşad Hatun'dur.

◾ Cesareti ile dillere destan olan Dilşad, 1734'te Üçturfan'da dünyaya gelir. Diğer adı İparhan olan Hatun, Uygurların yönetiminde söz sahibi, Hocalar soyundandır.

◾ Evlenme çağı geldiğinde kendi akrabalarından Hoca Cihan ile evlendirilir. O dönemlerde bölgeye hâkim olmak isteyen Çin'in Uygur topraklarında gözü vardır. İparhan'ın eşi yönetimdedir ve tehdit olarak görüldüğü için casuslar tarafından şehit edilir.

◾ Eşinin ölümü Dilşad'ı çok etkilese de direnmeye ve halkının özgürlüğü için mücadele etmeye devam eder. Öte yandan Çin İmparatoru, yönetimdeki İparhan ile siyasi bir evlilik yapmayı planlar.

◾ Uygur Hatunu'nu ikna etmek zorunda olduğunun farkında olan imparator, aracılarından birine "Halkımız zulüm ve işkence altında. Eğer Çin imparatorundan rica edersen belki kurtuluruz" söyleminde bulunmasını ister.

◾ Arkadan dönen dolaplardan habersiz olan Dilşad, "Eğer halkımın kurtuluşu için şart buysa seve seve gider söylerim" der ve yola koyulur. Dönen tüm entrikalara rağmen İparhan, imparatorun huzuruna çıktığında "Biz yalnız Allah'a (CC) secde ederiz." der ve imparatorun önünde eğilmez.

◾ Bunun üzerine İparhan'dan kılıcını istenir. Güzeller güzeli Dilşad ise "Bu, bir teslim olma değildir, kılıcımı size Çin askerlerinin Türkistan'dan çekilmeleri şartı ile veriyorum" diyerek tek isteğini dile getirir. İki yıl Çin sarayında halkının özgürlüğü karşısında esir tutulmaya razı gelen Sultan'ın hayatı imparatoriçenin emriyle son bulur.

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