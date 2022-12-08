Rubai'nin son temsilcisi: Bekir Sıtkı Erdoğan

Gelenek ve modernliğin arasında nahif bir şiir dili inşa eden Bekir Sıtkı Erdoğan, ülkemizde rubai türünde şiirler kaleme alan son şairlerdendi. Edebi anlayışı ve eşsiz üslubu ile kendinden sonraki kuşaklar üzerinde hürmet dolu bir etki bırakan şair, hayatı boyunca sükuneti savundu. 2014 senesinde aramızdan ayrılan usta şair, şiirlerini hem geleneğe yaslıyor hem de modern motifler ile süslüyordu.

"Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı

Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş

Aman karanlığı görmesin gözüm

Beyaz perdeleri, ger yavaş yavaş"

▫ Mısralarının sahibi şair Bekir Sıtkı Erdoğan 1926 - 2014 yılları arasında yaşadı.

▫ Usta şair, çocukluğundan itibaren edebiyata, bilhassa şiire meyyal, çalışkan bir sanatçı bir mizaç sahibi oldu.

▫ Bir asker olan Erdoğan, 1974 senesindeki emekliliğine kadar önce subay sonrasında edebiyat öğretmeni olarak askeri okullarda görev yaptı.

▫ Baki, Fuzuli, Yunus ve Karacaoğlan gibi isimler ile arasında sıkı bir bağ bulunan Erdoğan, çağdaş isimlerdense Yahya Kemal ve Faruk Nafiz'den büyük ölçüde etkilendi.

▫ Bu durum onun kendi özgünlüğünü ve sesini bulmasına yardım etti. Bekir Sıtkı Bey gelenek ve modernizm arasında kendine mahsus bir edebi dil oluşturdu.

▫ Bir şair olarak tanınan Bekir Sıtkı Erdoğan, muhtelif sanat dalları ile de belli ölçülerde ilgilendi. Lakin bu dalları kendisini şiirden uzak tutmama ölçüsünde icra etti.

▫ Musiki ve kaligrafi ile yakından ilgilenen şair, şiir ile arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek ve sıkı tutmak için bu iki alana ilgi duydu. Hayatının ciddi bir bölümünü gurbette geçiren Erdoğan, gurbet imgesini şiirlerinde yer yer ama kuvvetli olarak kullandı.

▫ Rubai türünün ülkemizdeki son temsilcilerinden olan Erdoğan, yazdığı şiirler ile tarihi bir misyon üstlendi. Şair Bekir Sıtkı Erdoğan 2014 yılında 88 yaşında vefat etti.

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