Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri

İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli Raşit Küçük, toplumun her kesimine temas eden öncü bir alimdi. 22 Kasım 2022 tarihinde vefat eden Küçük, bir dönem Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı yaptı. Vefatına dek İSAM başkanlığı görevini üstlenen Raşit Küçük, ümmet coğrafyası ile ülkemizin arasındaki manevi sınırları kaldırmaya çabalıyordu.

◾ Yetmiş beş yıllık ömrünü ilim, irfan ve milletin yolunda harcayan Raşit Küçük, akranlarının aksine sosyal yönü ve yardımseverlik faaliyetleri ile öne çıkan bir simaydı.

◾ İdarecilik dönemlerinde öğrencileri ve milleti ile yakın temas kuran Küçük; kapısını çalana hayır demeyen, elinden gelen, gelmeyen her imkanı ümmet için seferber eden müstesna bir alimdi.

Alimin ölümü

◾ 22 Kasım 2022 tarihinde vefat eden ülkemizin en kıymetli ilim adamlarından Raşit Küçük ile alakalı hem talebesi hem de yakın mesai arkadaşı İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün ile bir mülakat gerçekleştirdik.

◾ Hem talebe hem de bir mesai arkadaşının gözünden Hoca'yı daha yakinen tanımak ve hizmetlerine şahit olmak maksadıyla Ergün ile kapsamlı bir mülakat gerçekleştirdik.

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