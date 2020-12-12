Modern çağın filozofu: Cemil Meriç
Cemil Meriç'in, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin...
Cemil Meriç'in, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yaptığını ve yazılar kaleme aldığını biliyor muydunuz? Ya da Meriç'in kendini ''Hayatını, Türk irfanına adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi'' olarak tanımladığını? Sizleri Cemil Meriç'in hayatı ile buluşturuyoruz...
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Cemil Meriç'in, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin...
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