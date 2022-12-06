Japon sinemasının imparatoru: Akira Kurosawa

Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri
İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli...
Evdeyken bile bir köşede sessiz sakin oturup zihninde canlandırdığı sahnelerle filmden başka bir şey düşünemeyen biridir Akira Kurosawa. İmparator lakaplı yönetmen, sinema dünyasında birçok tekniği ilk kez kullanarak öncü oldu.
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İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli...
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