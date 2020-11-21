İmam hatiplerin kurucusu: Celaleddin Ökten

Celaleddin Ökten, Türkiye'nin ilk imam hatip okulunu kuran ve hayatı boyunca imam hatip okullarının yaygınlaşması için mücadele eden bir isim. Ökten, okullarda kimi zaman elinde süpürgeyle temizlik, kimi zaman tamirat yaptı, çoğu zaman da tahta karşısına geçip öğrencilerine ders anlattı.

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