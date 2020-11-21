İmam hatiplerin kurucusu: Celaleddin Ökten
Celaleddin Ökten, Türkiye'nin ilk imam hatip okulunu kuran ve hayatı boyunca imam hatip okullarının...
Celaleddin Ökten, Türkiye'nin ilk imam hatip okulunu kuran ve hayatı boyunca imam hatip okullarının yaygınlaşması için mücadele eden bir isim. Ökten, okullarda kimi zaman elinde süpürgeyle temizlik, kimi zaman tamirat yaptı, çoğu zaman da tahta karşısına geçip öğrencilerine ders anlattı."İmam Hatip Liseleri ilk olarak nasıl açıldı?" adlı içeriğimize ulaşmak için tıklayın.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Celaleddin Ökten, Türkiye'nin ilk imam hatip okulunu kuran ve hayatı boyunca imam hatip okullarının...
Kudüs'ten yükselen bir feryattı Nuri Pakdil, bu mübarek beldeye olan sevdasını zırh gibi taşıdı...
Havacılık tarihinde özel bir yere sahip olan Arap Ahmet, dünyanın ilk siyahi pilotu. Köle tacirleri...
Sultan Abdülhamid, dünyanın en buhranlı olduğu bir dönemde 33 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde...
Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği destansı direnişle dünya çapında sembol...
İslam Bilim Tarihine yaptığı katkılarla, adını tarihe altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Fuat...