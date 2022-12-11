Filistin direnişinin büyük şairi: Mahmud Derviş

1948 yılında hukuksuz şekilde varlığını ilan eden siyonist İsrail, direnişe katıldığı kadar Filistinli şair Mahmud Derviş'e de takıldı. Filistin davasını ve olgusunu şiirlerinde savunan şair Mahmud Derviş adeta kelimeleri ile vatanını savundu. Çabasının nihayetinde tüm dünyaya Filistin meselesinin önemini anlatan Derviş'in şiirleri bugün hala yahudilerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.