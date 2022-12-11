Filistin direnişinin büyük şairi: Mahmud Derviş

Rubai'nin son temsilcisi: Bekir Sıtkı Erdoğan
Gelenek ve modernliğin arasında nahif bir şiir dili inşa eden Bekir Sıtkı Erdoğan, ülkemizde...
1948 yılında hukuksuz şekilde varlığını ilan eden siyonist İsrail, direnişe katıldığı kadar Filistinli şair Mahmud Derviş'e de takıldı. Filistin davasını ve olgusunu şiirlerinde savunan şair Mahmud Derviş adeta kelimeleri ile vatanını savundu. Çabasının nihayetinde tüm dünyaya Filistin meselesinin önemini anlatan Derviş'in şiirleri bugün hala yahudilerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.
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Gelenek ve modernliğin arasında nahif bir şiir dili inşa eden Bekir Sıtkı Erdoğan, ülkemizde...
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