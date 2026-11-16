Filistin Olimpiyat Komitesi'nin organize ettiği "Gazze Umut İçin Yüzüyor" etkinliği, 15 Kasım Pazar günü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirildi. İsrail deniz unsurlarının sürekli tehditleri, devam eden askeri saldırılar ve bölgeye uygulanan ağır abluka koşullarına rağmen düzenlenen bu tarihi yüzme yarışı, Gazze kenti açıklarında yüzücüleri ve sporcuları bir araya getirdi. Etkinlik, sadece bir spor müsabakası olmaktan öte, Filistin halkının direniş ruhunu ve yaşam iradesini dünyaya haykıran sembolik bir eylem niteliği taşıdı.

Yüksek güvenlik riskleri altında gerçekleşen yarışma, İsrail savaş gemilerinin kıyı şeridine yakın bölgelere ateş açmayı sürdürdüğü bir ortamda yapıldı. Etkinlik organizatörü Ebu Mahmud Muhra, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, yarışmanın dünyaya güçlü bir direniş ve dayanıklılık mesajı verdiğini vurguladı. "Bu etkinlik aracılığıyla tüm dünyaya hâlâ ayakta olduğumuzu ve bu topraklara barışın geri dönmesini umut ettiğimizi söylüyoruz" diyen Muhra, organizatörlerin etkinliği güvenli bir bölgede gerçekleştirmek için defalarca girişimde bulunduklarını ancak sonunda tüm tehlikelere rağmen sahil şeridinde yapma kararı aldıklarını belirtti. Muhra'nın röportajı sırasında arka planda duyulan İsrail savaş gemilerinden gelen ateş sesleri, katılımcıların ne kadar büyük bir risk altında olduklarını gösterdi. "Burada hayatımızı yaşamamızı ya da umut beslememizi istemiyorlar. Ama Allah'ın izniyle yaşayacağız ve umudu yeşerteceğiz" sözleri, Gazze halkının kararlılığını özetledi.

Yarışmacı yüzücülerden Muhammed Ferhat, yıllar sonra ilk kez böyle bir müsabakanın düzenlendiğini ifade ederek, sporcuların karşılaştığı zorlukları anlattı. Denizden açılan ateş tehdidinin yanı sıra, antrenman yapmalarını engelleyen kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş sularla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Ferhat, "Savaş sırasındaki tüm o korkunç koşullara rağmen yaptığımız antrenmanlar boşa gitmedi" diyerek sporcuların azim ve kararlılığını vurguladı. Bu etkinlik, Gazze'deki insanların yaşama tutunma çabalarının ve umut arayışlarının güçlü bir sembolü olarak uluslararası kamuoyunda yankı buldu.

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