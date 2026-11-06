Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, WEC’de sezonun son ayağında yarışacak

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenecek yarış, 8 Kasım Pazar günü TSİ 13.00'te başlayacak.

LMGT3 kategorisinde yarışacak Salih, İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile beraber TF Türkiye takımının 34 numaralı otomobilini kullanacak.

Bir diğer Türk sürücü Ayhancan ise Manthey takımının 91 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçecek. Red Bull sporcusu Ayhancan'ın takım arkadaşları Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy olacak.

LMGT3 takımlar klasmanında Salih'in ekibi, 70 puanla 3'üncü, Ayhancan'ın ekibi ise 54 puanla 8. sırada yer alıyor.

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