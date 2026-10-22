Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, Belcekız Sahili'nde gerçekleştirilen görkemli bir açılış töreniyle başladı. Fethiye Belediyesi'nin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle hayata geçirilen festival, 30'dan fazla ülkeden binin üzerinde yamaç paraşütçüsünü Ölüdeniz'de bir araya getiriyor. Pandemi dönemi dışında 26 yıldır aralıksız düzenlenen bu prestijli organizasyon, dünyanın en güzel uçuş noktalarından biri olan Babadağ'ın eşsiz atmosferinde gerçekleşiyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, açılış töreninde yaptığı konuşmada Muğla'nın turizm potansiyelini vurguladı. 1480 kilometre sahil şeridine sahip olan Muğla'nın, Türkiye'de turist sayısı ve turizm gelirleri açısından ön sıralarda yer aldığını belirten Vali Akbıyık, kenti yılda ortalama 3,5 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı. Babadağ'dan yıllık 200-230 bin arasında atlayış gerçekleştirildiğini kaydeden Akbıyık, yamaç paraşütü sporunun dünyada en önde gelen merkezlerinden birinin Fethiye olduğunu vurguladı. Spor turizminin önemine dikkat çeken Vali, turizmi sadece güneş, deniz ve kumdan ibaret görmediklerini, ancak dünyanın en güzel denizinin de Muğla'da bulunduğunu ifade etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivalin amacının kentin doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti. Dünyanın en güzel yürüyüş rotası olarak kabul edilen Likya Yolu, Ölüdeniz Kumburnu plajı ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi mirası tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Karaca, bu organizasyonun Fethiye için büyük önem taşıdığını söyledi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Hıra ise yılbaşından bu yana Babadağ'dan 143 bin 113 uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı. Uçuş sayısını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Hıra, güvenliğin de öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Minder, protokol üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninin ardından festival etkinlikleri başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yamaç paraşütçüleri ve akrobasi sporcularının gösteriler sunacağı festival, 25 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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