Fethiye’de açık su yüzme yarışları sona erdi

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Ölüdeniz'de düzenlenen festival kapsamında sporcular, 1, 2, 3 ve 6 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Festivalin son gününde Kelebekler Vadisi sahilinden başlayan 6 kilometrelik yarışta sporcular, parkuru en iyi dereceyle tamamlamak için yarıştı.

Yarışın startını Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve protokol üyeleri verdi.

6 kilometrelik yarışta erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda Gülşah Günenç Eler birinci oldu.

3 kilometrelik yarışta erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer birinciliği elde etti.

2 kilometrelik yarışta erkeklerde Yağız Bekçi, kadınlarda Nehir Sümer ilk sırada yer aldı.

1 kilometrelik yarışta ise erkeklerde Yağız Bekçi, kadınlarda Ece Samatlı birinci oldu.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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