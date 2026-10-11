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Anasayfa Spor Milli sporcu Hakan Akkaya, Avrupa Para Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Hakan Akkaya, Avrupa Para Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 11.10.2026 09:46

Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Avrupa Para Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Hakan Akkaya, Avrupa Para Eskrim Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Avrupa Para Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Cardiff kentindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.

Hakan, organizasyonda bronz madalya kazandı.

Milli para eskrimci, şampiyonada gerçekleşen erkekler epe A kategorisinde ise gümüş madalya elde etmişti.

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