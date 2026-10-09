Türk futbolunda çığır açacak bir işbirliği gerçekleşti. TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ile bağımlılıklarla mücadelede öncü kuruluş Yeşilay, genç futbolcuların sadece profesyonel kariyerlerini değil, yaşam kalitelerini de yükseltmeyi hedefleyen kapsamlı bir protokole imza attı. Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar ve Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Çam'ın liderliğindeki TFF ekibi, Yeşilay'ın deneyimli yönetici kadrosu Mustafa Doğru, Ersan Ulusan, Hakan Çetin, Behzat Bayram ve alan uzmanları Nur Şahinoğlu ile Ahmet Balçık ile bir araya gelerek Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek stratejik bir yol haritası belirledi.

Gelişim Ligleri sistemi içerisinde binlerce genç futbolcunun yetiştiği düşünüldüğünde, bu işbirliğinin etki alanının ne kadar geniş olduğu daha iyi anlaşılıyor. Protokol kapsamında UEFA'nın en üst düzey lisanslarına sahip teknik direktörler başta olmak üzere tüm Gelişim Ligi antrenörlerine yönelik özel eğitim programları tasarlanacak. Bu programlar antrenörlerin genç sporcularla kurdukları ilişkinin kalitesini artıracak, onların sadece futbol öğretmeni değil aynı zamanda rol model ve mentor olma sorumluluklarını daha iyi anlamalarını sağlayacak. Antrenörlerin doğru rehberliği sayesinde genç futbolcuların hem sportif performansları hem de kişilik gelişimleri desteklenecek.

Yeşilay'ın uzmanlık alanı olan bağımlılıklarla mücadele konusu, işbirliğinin en kritik ayağını oluşturuyor. Günümüzde genç sporcuların karşı karşıya kaldığı tehditler sadece madde bağımlılığı ile sınırlı değil; dijital oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi modern çağın sorunları da gençleri tehdit ediyor. Bu kapsamda hazırlanacak farkındalık programları, genç futbolcuların bu tehlikeleri tanımalarını ve kendilerini korumalarını sağlayacak. Ayrıca doping kullanımının kariyer, sağlık ve etik değerler üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Temiz spor anlayışının genç nesillere aktarılması, Türk futbolunun uluslararası arenada saygın konumunu korumak için de hayati önem taşıyor.

Bu işbirliği protokolü, Türk futbolunun sadece bugünü değil geleceğini de düşünen vizyoner bir yaklaşımın ürünü. Gelişim Ligleri'nden yetişen genç yeteneklerin profesyonel kariyerlerinde başarılı olmalarının yanı sıra, topluma faydalı, bilinçli ve örnek vatandaşlar olarak yetişmeleri hedefleniyor. TFF ve Yeşilay'ın bu stratejik ortaklığı, sürdürülebilir başarı için gerekli alt yapının oluşturulmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemde düzenlenecek interaktif eğitimler, seminerler, paneller ve birebir mentorluk programları ile genç futbolcuların hem sahada hem de hayatta kazanan bireyler olmaları için kapsamlı bir ekosistem kurulacak.

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