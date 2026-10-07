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Anasayfa Spor Genç milli sporcular, Avrupa Petank Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Genç milli sporcular, Avrupa Petank Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 07.10.2026 09:02

Milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Petank Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Genç milli sporcular, Avrupa Petank Şampiyonası’nda 4 madalya kazandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, genç kadınlar geleneksel 3'lü takımlar kategorisinde Yağmur Tosun, Seda Nur Öksüz ve Ayşenur Nazlı Korkmaz, Avrupa şampiyonu oldu.

Ümit altın nokta kategorisinde erkeklerde Kamil Yalçın, kadınlarda Selamet Keşli altın madalya elde etti.

Seda Nur Öksüz ise genç kadınlar altın nokta kategorisinde gümüş madalya kazandı.

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