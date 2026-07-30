Kazakistan'ın başkenti Astana'da spor tarihine damga vuracak bir organizasyon başladı: Geleceğin Oyunları 2026. Geleneksel sporlarla e-sporu bir araya getiren bu benzersiz uluslararası turnuva, görkemli bir açılış töreniyle start aldı. Qazaqstan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları ile Rusya, Belarus, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerin spor bakanları katıldı. 34 ülkeden 800'den fazla sporcunun mücadele edeceği organizasyon, fiziksel güç ile dijital yetenekleri buluşturan "fijital" konseptiyle dünya çapında ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev açılış konuşmasında, organizasyonun spor ile teknolojiyi buluşturan önemli bir platform haline geldiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'e projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı teşekkür eden Tokayev, ilk oyunların Kazan'da, ikincisinin Abu Dabi'de düzenlendiğini hatırlatarak Astana'nın bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Kazakistan'ın dijital devlet hedefi doğrultusunda attığı adımları da paylaşan lider, Dijital Kanun ve Yapay Zeka Yasası'nın kabul edildiğini, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni anayasanın ise yapay zeka gelişimini destekleyen yenilikçi hükümler içerdiğini açıkladı. 2026'nın Kazakistan'da "Dijitalleşme ve Yapay Zeka Yılı" ilan edilmesi, ülkenin teknolojiye verdiği önemi gösteriyor.

9 Ağustos'a kadar sürecek turnuvada fijital futbol, fijital basketbol, fijital dövüş sporları, fijital nişancılık, fijital dans ile Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG: Battlegrounds olmak üzere sekiz farklı branşta yarışmalar düzenlenecek. Tokayev, genç sporculara seslenerek bilgi, yetenek ve kararlılıklarının geleceğin inşasında önemli rol oynayacağını vurguladı. Organizasyonun farklı kültürleri yakınlaştıracağına ve uluslararası dayanışmayı güçlendireceğine inanan Tokayev, oyunların yeni dostlukların kurulmasına ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Tiyatro gösterileri ve Kazakistanlı sanatçıların konserleriyle renklenen açılış töreni, sporun ve teknolojinin geleceğine dair umut verici bir başlangıç yaptı.

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