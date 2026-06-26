PalanExtreme’de Tarihi Yarış: El Yapımı Sallar Denizde

Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen PalanExtreme organizasyonunun beşinci günü, Köyceğiz Göleti'nde gerçekleşen eğlenceli ve zorlu sal yarışıyla devam etti. İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla hayata geçirilen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar festivaline altı farklı ülkeden toplam 160 sporcu katılım gösteriyor. Organizasyonun en renkli etaplarından birinde 75 sporcu, öncelikle 500 metrelik kısa mesafe koşu parkurunu tamamladı, ardından kendi elleriyle tasarlayıp imal ettikleri sallarla yaklaşık 3 kilometrelik zorlu su parkurunda birincilik için mücadele etti.

Yarışmaları yerinde takip eden Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, etkinliğin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek, devlet ve milletin el ele vererek ne kadar güçlü olduğunu tüm Türkiye'ye göstermek istediklerini vurguladı. Titiz, "Terörsüz Türkiye" konseptinin altını çizerek, terörle mücadelede kazanılan başarıların sporun evrensel diliyle taçlandırıldığını belirtti. Kaymakam, gerçekleştirilecek nice etkinlik ve festivalde yeniden bir araya geleceklerini ifade ederek, organizasyonun ertesi gün Çıkılgan Mahallesi'ndeki etapların ardından 27 Haziran'da yapılacak ödül töreniyle sona ereceğini açıkladı.

Konya Selçuk Üniversitesi'nden yarışmaya katılan sporcu Gülşah Malkoç, parkurda küçük aksaklıklar yaşamalarına rağmen büyük bir çaba sarf ederek iyi bir dereceyle yarışı tamamladıklarını dile getirdi. PalanExtreme organizasyonu, bölgenin doğa sporları ve turizm potansiyelini ortaya koyarak Erzurum'un farklı bir yüzünü tanıtmayı hedefliyor. Altı gündür devam eden etkinlik, ekstrem sporların yanı sıra bölge halkının terörle mücadeledeki kararlılığını ve devlete olan güvenini de simgeliyor. Uluslararası katılımın olduğu organizasyon, Türkiye'nin doğu bölgelerindeki güvenlik ve istikrar ortamını dünya kamuoyuna gösterme fırsatı sunuyor.

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