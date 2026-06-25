Gaziantep’te Motosiklet Tutkunlarının Büyük Buluşması: 2. Motofest Başlıyor

Gaziantep'in gözde etkinliklerinden biri haline gelen Motofest, 25-28 Haziran tarihleri arasında ikinci kez düzenlenmeye hazırlanıyor. Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dülük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan 2. Motofest, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce motosiklet tutkununu Gaziantep'te buluşturacak. Doğal güzellikleriyle ünlü Dülük Tabiat Parkı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek festival, motosiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve güvenli sürüş bilincinin artırılması hedefiyle organize ediliyor.

Dört gün sürecek festival programında adrenalin dolu yarışmalar, profesyonel motor gösterileri, güvenli sürüş eğitimleri ve renkli konserler yer alacak. Etkinlik kapsamında hem teorik hem de pratik eğitim programları düzenlenecek ve katılımcılar motosiklet kullanımında güvenlik konusunda bilinçlendirilecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Motofest'in Gaziantep'te sosyal yaşamı ve turizmi hareketlendiren en dinamik organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak, festivalin kentteki motosiklet kültürünün sağlıklı gelişimine öncülük ettiğini belirtiyor.

2. Motofest, 25-28 Haziran tarihleri arasında her gün 09.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Motosiklet meraklıları ve adrenalin tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunan festival, Gaziantep'e hem yerli hem de yurt çapında önemli bir turist akışı sağlayacak. Etkinlik, şehrin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlarken, motosiklet topluluğunun bir araya gelmesi için de önemli bir platform oluşturuyor.

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