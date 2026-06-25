Türkiye atıcılık sporunda yeni bir başarıya imza attı. Almanya'nın Suhl kentinde düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Trap Genç Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Vekil Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca'dan oluşan milli ekip, prestijli organizasyonda Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Suhl kentinde gerçekleştirilen şampiyonada ay-yıldızlı sporcular, bireysel atışlarda sergiledikleri üstün performansla toplamda 351 puan elde etti. Kıyasıya geçen mücadelede genç milli sporcular, rakiplerini geride bırakarak podyumun üçüncü basamağına çıkmayı başardı. Trap kategorisindeki bu başarı, Türk atıcılığının geleceği açısından önemli bir gösterge oldu.

Dünya Şampiyonası'nda elde edilen bronz madalya, Türkiye'nin atıcılık branşında uluslararası arenada yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor. Genç sporcuların bu başarısı, gelecek organizasyonlar için umut vaat ediyor ve Türk atıcılığının dünya çapında rekabet gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

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