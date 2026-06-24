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Anasayfa Spor Amman'da Dünya Kupası Coşkusu Facia ile Bitti: 1 Ölü, 8 Yaralı

Amman'da Dünya Kupası Coşkusu Facia ile Bitti: 1 Ölü, 8 Yaralı

Yayınlanma Tarihi: 24.06.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:19

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Ürdün-Cezayir maçını tarihi Roma Tiyatrosu'nda dev ekrandan izleyen kalabalığın arasında çıkan izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti.

Amman’da Dünya Kupası Coşkusu Facia ile Bitti: 1 Ölü, 8 Yaralı

Ürdün'ün başkenti Amman'daki tarihi Roma Amfitiyatrosu'nda 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Ürdün-Cezayir maçını izleyen binlerce taraftar arasında yaşanan izdiham faciası 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. 6 bin kişi kapasiteli antik tiyatro ve çevresine kurulan dev ekranlarda maçı takip eden kalabalık, kritik anlarda kontrol altına alınamadı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, Amman'ın doğu bölgesindeki Haşimi Meydanı'nda Ürdün milli takımının Cezayir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sırasında meydana gelen izdiham sonucu toplam 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği, diğer 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Tarihi Roma Amfitiyatrosu'nda düzenlenen halka açık maç izleme etkinliği, Ürdün'de futbol tutkusunun ne kadar yoğun olduğunu gösterirken, aynı zamanda kalabalık etkinliklerde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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2026 FIFA Dünya Kupası Ürdün Dünya Kupası Cezayir
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