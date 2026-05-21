Avrupa Karate Şampiyonası

Yayınlanma Tarihi: 21.05.2026 09:02

Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular Enes Özdemir, Uğur Aktaş ve Ömer Faruk Yürür, finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde 3 milli sporcu finale yükseldi.

Frankfurt kentinde 50 ülkeden 499 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Erkekler katada Enes Özdemir, kumite +84 kiloda Uğur Aktaş ve 75 kiloda Ömer Faruk Yürür, finale çıkma başarısı gösterdi.

Bireyselde dört Avrupa şampiyonluğu bulunan Uğur Aktaş, yarı finalde Hırvat Andjelo Kvesic'i 2-0 yendi.

İlk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Ömer Faruk Yürür, yarı finalde Ukraynalı Andrii Zaplitnyi'yi 4-0'la geçti.

Son Avrupa şampiyonu Enes Özdemir de Slovak Roman Hrcka'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Öte yandan kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Fatma Naz Yenen, bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada madalya müsabakaları, 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toprak neyle kirlenir, nasıl kötüleşir?

Yıllardır dinmeyen sızı: Çerkes Sürgünü

Dünyanın Eğik Harikaları: Pisa Kulesi’ne Rakip 10 Yapı

Osmanlı’yı zinde tutan sır: Spor

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

