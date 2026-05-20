Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kurtuluş Kupası etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nda "Kurtuluş Kupası" etabı sona erdi. Birçok farklı ülkeden yaklaşık 700 sporcu, İstanbul Boğazı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadı.

Yarış programı kapsamında yelkenciler, yarışın ilk günü olan 17 Mayıs'ta İstanbul'un simge noktalarından biri olan Adalar parkurunda mücadele etti. Kurtuluş Kupası'nın kazananının belirleneceği görkemli final ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Milli Mücadele ruhuna uygun olarak İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi.

- ENKA Sailing Team, Kurtuluş Kupası'nı kazandı

Kurtuluş Kupası'nın sahibi Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Sailing Team oldu.

Onur Bilgen yönetimindeki Logo Yelken Takımı ikinci olurken, Selim Kakış yönetimindeki Zacapa da yarışı üçüncü olarak bitirdi.

ORC O kategorisinde de Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Sailing Team birinci, İbrahim Gülataş yönetimindeki TSK Spor Gücü ikinci, Engin Özgen yönetimindeki Unilever takımı üçüncü oldu.

ORC 1 kategorisinde ise Ahmet Köroğlu yönetimindeki Beymen Club birinciliği elde ederken, Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki STM Yelken Takımı ikinci, Oğuz Ayan yönetimindeki Angels of CMC Holding de üçüncü olarak yarışı tamamladı.

ORC 2 kategorisinde de Onur Bilgen yönetimindeki Logo Yelken Takımı birinci, Selim Kakış yönetimindeki Zacapa ikinci, Burak Cora yönetimindeki Team Zero üçüncü oldu.

ORC 3 kategorisinde ise Güney Kaptan yönetimindeki Helly Hansen birinciliği elde ederken, Doğukan Kapıcıoğlu yönetimindeki Bioderma-GSÜ ikinci, Evren Koncagül yönetimindeki Tüpraş üçüncü oldu.

ORC 4 kategorisinde birinciliği Yusuf Tunç ve Kerem Gökhan Bulut yönetimindeki Samsun Yelken, ikinciliği Bartu Özsoy yönetimindeki ICA-CTD, üçüncülüğü de Berk Gürpınar yönetimindeki TV Plus elde etti.

Gezgin kategorisinde ise birinciliğe Hasret Can Ünek yönetimindeki Volvo Car Sailing Team, ikinciliğe Güray Zümbül yönetimindeki Medipol Üniversitesi Yelken Takımı, üçüncülüğe Muhammed Ali Şahin yönetimindeki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu ulaştı.

Sporboats kategorisinde ise Batu Özonur yönetimindeki Marmara Yelken SK birinciliği elde ederken, Ege Berk Hacıoğlu yönetimindeki HSSK Quick Sigorta ikinci, Oytun Türkmen yönetimindeki Team Doppio üçüncü oldu.

- Yemlihaoğlu: "Gençlerin ilgisi geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor"

Organizasyon Komitesi ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin denize ve yelkene olan ilgisinin giderek arttığını belirtti.

Kurtuluş Kupası etabının sadece bir spor organizasyonu olmadığını aktaran Yemlihaoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bağımsızlık ve mücadele ruhunu bugün İstanbul Boğazı'nda yelkenlerimizle yeniden hissettik. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Kurtuluş Kupası etabı, yalnızca bir spor organizasyonu değil; Türkiye'nin denizcilik vizyonunu, gençliğe verdiği değeri ve uluslararası spor diplomasisini ortaya koyan çok önemli bir organizasyondur." ifadelerini kullandı.

Özellikle genç sporcuların denize ve yelkene olan ilgisinin giderek arttığına değinen Yemlihaoğlu, "Gençlerin ilgisi geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın spora ve özellikle gençlerin uluslararası platformlarda yer almasına verdiği güçlü destek, bu organizasyonların büyümesinde çok kıymetli bir rol oynuyor. Bakanımızın vizyonu sayesinde Türkiye artık sadece karada değil, deniz sporlarında da bölgesel ve küresel ölçekte iddia ortaya koyan bir ülke haline geliyor. Gençlerimizin denizle buluşmasını teşvik eden her destek, aslında Türkiye'nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

Ekrem Yemlihaoğlu, ilerleyen dönemde "Gazze Kupası" düzenlemek istediklerini vurgulayarak, "Bizler yarışları sadece sportif rekabet olarak görmüyoruz. Yarışlar, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına seslenen uluslararası platformlardır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde 'Gazze Kupası' düzenlemek istiyoruz. Marmaris ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirmeyi planladığımız bu özel yarışla Gazze'nin sesini dünyaya denizlerden duyurmayı hedefliyoruz. İsrail'in Sumud filosuna yönelik tavrına karşı sporun birleştirici gücüyle insani bir duruş ortaya koymak istiyoruz. Denizler üzerinden barışın, özgürlüğün ve insanlık onurunun mesajını vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

