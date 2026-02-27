11. Uluslararası Edirne Maratonu, 6 Eylül’de koşulacak

Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihin, sporun ve kültürün buluştuğu 11. Uluslararası Edirne Maratonu kayıtlarının başladığını belirtti.

Bu yıl organizasyonun 6 Eylül'de gerçekleştirileceğini ifade eden Akdağ, "Maraton bu yıl da Edirne'nin eşsiz atmosferinde tarihi açık müze parkurunda koşulacak. Katılımcılar Osmanlı'ya başkentlik yapmış kadim şehrimizin tarihi dokusu içinde koşma ayrıcalığını yaşayacak." dedi.

Akdağ, maratonun her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'nin simgesi ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi'nin gölgesinde start alacağını kaydetti.

Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyon sürecinin ardından yeniden tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası sporcuların yoğun katılım göstermesi beklenen maratonumuz spor turizmine katkı sağlamaya, Edirne'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmaya ve şehrimizin marka değerini artırmaya devam edecektir. Tüm sporcuları, sporseverleri ve Edirnelileri 6 Eylül'deki bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."

Selimiye Meydanı'ndan başlayacak yarışta atletler, Pazarkule Sınır Kapısı'na kadar gidecek ve buradan geri dönecek. Sporcular, koşuyu Selimiye Meydanı'nda tamamlayacak.

