Anasayfa Spor 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası

Yayınlanma Tarihi: 29.12.2025 08:40

Hızlı satrançta IM Ekaterina Atalık kadınlarda 6'ncı, GM Yağız Kaan Erdoğmuş açık kategoride 15'inci oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda hızlı satranç (rapid) müsabakaları sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda açık kategoride büyükustalar (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Cem Kaan Gökerkan, kadınlar kategorisinde ise uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık ile kadın uluslararası usta (WIM) Gülenay Aydın mücadele etti.

Kadınlar kategorisinde Ekaterina Atalık, 8 puanla 6'ncı sırayı alırken, 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, açık kategoride 8,5 puanla 15'inci oldu.

Ediz Gürel turnuvayı 8,5 puanla 25'inci, Vahap Şanal ise 8 puanla 43'üncü sırada tamamlayarak ilk 50 içinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, milli sporcuların dünya çapında gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milli sporcularımızın Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği bu dereceler, Türk satrancının uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Şampiyonada yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bu değerli başarıları için kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 29-30 Aralık tarihlerinde yapılacak yıldırım satranç (blitz) müsabakalarıyla tamamlanacak.

