Abdüssamet Uğurlu, WMC kıtalararası ünvan maçını kazandı

Milli sporcu Abdüssamet Uğurlu, Dünya Muaythai Konseyinin (WMC) Hong Kong'da düzenlediği kıtalararası ünvan maçında rakibini yenerek kemerin sahibi oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Abdüssamet Uğurlu, 57 kilo şampiyonluk maçında Hong Konglu So Tsz Hin ile karşılaştı.

Beş raunt üzerinden yapılan müsabakada rakibini yenen milli sporcu, kemerin yeni sahibi olmayı başardı.

