Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımlar belli oldu

Yayınlanma Tarihi: 05.12.2025 08:28

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 19 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasına kalan takımlar belli oldu

Kupanın 4. turunda rakiplerini saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sipay Bodrum FK, Aliağa Futbol, ikas Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Alagöz Holding Iğdır FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor adını gruplara yazdırdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor da doğrudan grup aşamasında yer alacak.

Kupada toplam 24 takımın katılacağı grup müsabakalarının kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor TÜMOSAN Konyaspor Gençlerbirliği Kocaelispor Fethiyespor Boluspor Gaziantep FK Trabzonspor Beyoğlu Yeni Çarşı Erzurumspor FK İstanbulspor ikas Eyüpspor Aliağa Futbol Sipay Bodrum FK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Din ve Şiddet

Din ve Şiddet

2025’in ruhunu özetleyen kelimelere İlahi Kelam üzerinden bakış

2025'in ruhunu özetleyen kelimeler

Kul Hakkına Saldırı - 2: İftira

Kul Hakkına Saldırı - 2: İftira

Hafızası Olan Evler: Necip Fazıl’ın doğduğu konak

Hafızası Olan Evler: Necip Fazıl'ın doğduğu konak

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>