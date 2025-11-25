Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Şampiyonası’nı değerlendirdi

Aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı da olan Hasan Yıldız, Atina'daki şampiyonada elde edilen başarıları AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin 4 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya ile takımlar madalya sıralamasında birinci olduğunu aktaran Yıldız, "Organizasyona 22 sporcu ile katıldık. Bunların 20'si elite kategorisinde 2'si de 23 yaş altı kategorisinde yarıştı. 35 ülkeden sporcu katıldı. Belarus, Rusya ve İsrail de federasyonları adına katıldı. Büyükler kategorisi ve 23 yaş altı kategorisinde 4 altın, 5 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde ettik. Takımlar sıralamasında Rusya'dan sonra en çok biz madalya aldık. Rusya'nın derecesi sayılmadığı için takım sıralamasında biz birinci olduk. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katkı ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Yine Spor Genel Müdürümüz Ozan Veli Çakır'a, teknik direktörümüz Göksel Cingöz'e, federasyonumuz yönetim kurulu üyelerimiz İbrahim Somtaş'a, Furkan Durna'ya, Mehmet Gümüştaş'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu şampiyonada hedeflerimizi gerçekleştirdik. Daha çok altın alabilirdik. Bundan sonraki hedefimiz aynı başarıyı 2026 yılında yapılacak dünya şampiyonasında yakalamak. Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okuttuğumuz çok gururluyuz."

