Milli wushucu Berna Tut, Ordu'da törenle karşılandı

Milli wushucu Berna Tut, Ordu'da törenle karşılandı

Yayınlanma Tarihi: 19.11.2025 08:39

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda wushu branşında bronz madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, memleketi Ordu'da törenle karşılandı.

Milli wushucu Berna Tut, Ordu’da törenle karşılandı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar sanda 56 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tut için Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ordu'yu ve Türkiye'yi başarılı şekilde temsil eden sporcuyu kutladı.

Milli sporcunun başarısıyla kendilerine gurur yaşattığını belirten Yüksel, diğer sporculara da örnek olan Berna Tut'un başarısının devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

Berna Tut ise kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, "İslami Dayanışma Oyunları'ndan bronz madalyayla döndüm. Gönül isterdi ki altın madalyayla dönmek. Nasibimiz de yokmuş. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Allah nasip ederse altın madalyayı da ülkemize getireceğim. Bunun da sizlerin huzurunda sözünü veriyorum." dedi.

Törene, sporcunun ailesinin yanı sıra Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, antrenör Savaş Çakmak ve sporcular katıldı.

