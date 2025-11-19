Milli wushucu Berna Tut, Ordu’da törenle karşılandı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar sanda 56 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tut için Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ordu'yu ve Türkiye'yi başarılı şekilde temsil eden sporcuyu kutladı.

Milli sporcunun başarısıyla kendilerine gurur yaşattığını belirten Yüksel, diğer sporculara da örnek olan Berna Tut'un başarısının devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

Berna Tut ise kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, "İslami Dayanışma Oyunları'ndan bronz madalyayla döndüm. Gönül isterdi ki altın madalyayla dönmek. Nasibimiz de yokmuş. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Allah nasip ederse altın madalyayı da ülkemize getireceğim. Bunun da sizlerin huzurunda sözünü veriyorum." dedi.

Törene, sporcunun ailesinin yanı sıra Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, antrenör Savaş Çakmak ve sporcular katıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.