EURO 2028'de açılış maçına Cardiff, finale Londra ev sahipliği yapacak

Yayınlanma Tarihi: 13.11.2025 08:54

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2028) açılış karşılaşmasının Galler'in başkenti Cardiff, final maçının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağını açıkladı.

UEFA'nın açıklamasında, 9 Haziran 2028'deki EURO 2028 açılış maçına Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final karşılaşmasının ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekileceği ifade edildi.

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona, 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

